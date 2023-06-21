Кредитование автомобилей с пробегом: с какими трудностями сталкиваются дилеры?

Если лет пять назад взять кредит на автомобиль с пробегом было сложной задачей, то сейчас это повсеместная практика. Особенности кредитования подержанных автомобилей обсудили представители банковского сектора на круглом столе, который прошел в рамках форума «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты».

Перед началом конференции агентство «АВТОСТАТ» провело опрос, по итогам которого выяснилось, что в бизнес-сообществе остро стоит проблема повышенных ставок на кредит автомобилей с пробегом для неофициальных дилеров. Игорь Волчихин («Экспобанк») рассказал о том, что ранее к неофициальным дилерам было предвзятое отношение. Однако сейчас времена изменились, и «банкиры» пришли к единому мнению, что сейчас условия одинаковы для всех продавцов автомобилей с пробегом.

Дарья Тимченко (еКредит) отметила тенденцию, что неофициальные дилеры подают заявку на одобрение кредита в 3 – 5 банков, тогда как «официалы» в 12 – 15 банков. Участники пришли к выводу, что это связано с отсутствием аккредитаций в ряде банков у неофициальных ДЦ. Однако эксперты уверены, что условия получения аккредитации равны для всех. И стать ее обладателем довольно просто. Чтобы получить одобрение банка достаточно вести честный бизнес, уверены представители финансового сектора.

Также на круглом столе обсудили вопрос – почему вместо автокредита клиенты берут потребительский займ. Эксперты уверены, что да, действительно есть случаи, когда ставка по потребительскому кредиту ниже. При этом и уровень одобрения у потребкредита меньше, чем у залогового. Тимур Шамсутдинов (Росбанк) считает, что иногда дилерам надо пойти навстречу покупателям и снизить ставку.

Более подробно о форуме «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» можно узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ