Эксперты рассказали, что будет с автокредитованием в июне

Рынок автокредитования в России демонстрирует стабильность, хотя май по своим результатам оказался чуть хуже апреля. Об этом сегодня в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги мая 2023 года» заявил исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Он предложил обратить внимание на то, что в мае 2023 года число выданных автокредитов* на новые автомобили выросло в 2,8 раза по отношению к маю 2022-го. И это больше, чем вырос сам авторынок (в 2,6 раза). Если же говорить о денежной составляющей выданных на машины кредитов, то рост объемов кредитования в рублях еще выше – они увеличились в 3 раза. Почему рост в рублях выше, чем в штуках – понятно: цены на автомобили выросли и продолжают расти.

Аналогичная ситуация отмечается экспертами и по итогам пяти прошедших месяцев. Здесь соотношение выданных кредитов (к 5 месяцам 2022 года) уже плюс 34% (в штуках) и плюс 39% (в деньгах). В дальнейшем же динамика будет снижаться, потому что после приостановки в марте – апреле 2022 года выдача кредитов на новые автомобили начала заметно расти, а значит, эффект низкой базы будет постепенно нивелироваться.

В отношении автокредитования на вторичном рынке ситуация выглядит еще более стабильной. Здесь рост практически не останавливался, поэтому объемы росли более интенсивно, чем по новым машинам – и в штуках, и в рублях. Опять же банки сейчас серьезно акцентируют внимание именно на автомобилях с пробегом. В результате автокредитование подержанных машин в мае 2023 года по отношению к маю 2022-го выросло в 1,9 раза – в штуках, а в рублях – в 2,6 раза. Разницу эксперты тоже объясняют ростом цен на автомобили. На «вторичке» динамика автокредитования также будет снижаться, считают они – потому что кредитование автомобилей с пробегом шло более интенсивно.

О других итогах российского авторынка в последний месяц весны вы можете узнать из видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги мая 2023 года», которая доступна здесь.

* Данные основаны на обмене результатов между 20 автокредитными банками, которые аккумулируют около 80% всего рынка.

Фото: АВТОСТАТ