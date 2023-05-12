Выдача автокредитов в апреле выросла в несколько раз

Рынок автокредитования не снижает темп и продолжает расти по сравнению с прошлым годом, сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги апреля 2023 года».

Это особенно четко видно по результатам* апреля, поскольку год назад (после начала СВО) банки практически останавливали выдачу кредитов.

И в количественном, и в денежном выражении выдача автокредитов на новые легковые автомобили в апреле 2023 года увеличилась в 4,2 раза (к апрелю 2022-го). При этом за 4 месяца рост в штуках составил 17%, а в деньгах – 19%.

Что касается выдачи кредитов на автомобили с пробегом, то она тоже существенно выросла. Так, в апреле количество кредитов на подержанные машины увеличилось в 2,9 раза количественно и в 3,8 раза – в рублях. С января по апрель 2023 года число выданных автокредитов выросло на 99%, а в деньгах – на 143%. Разницу между количественным и денежным выражениями эксперты объясняют резким подорожанием автомобилей с пробегом в марте – апреле прошлого года.

Также стоит отметить, что 60% всех выданных кредитов относится к б/у автомобилям – банки все чаще и охотнее выдают займы под эту категорию транспорта.

Более подробно об этом и ситуации на рынке в целом можно узнать, посмотрев запись онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги апреля 2023 года».

* На основе данных ведущих автокредитных банков (кроме ВТБ и Сетелем) и совместного мониторинга ситуации АВТОСТАТ+Frank RG.

Фото: АВТОСТАТ