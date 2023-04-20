Эксперты прогнозируют рост автокредитования в России

В ходе бизнес-форума «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты рынка», который проходит сегодня в Москве, представитель Frank RG Станислав Сухов напомнил о том, что в 2022 году автокредитование показало себя самым пострадавшим сегментом розничного кредитования. Потому что на этом рынке сложился «идеальный шторм»: остановка производств и поставок автомобилей, беспрецедентный шаг ЦБ весной с поднятием ключевой ставки выше 20% и ряд других обстоятельств.

В 2023 году в базовом прогнозе Frank RG – рост автокредитования в России на 41% в денежном выражении, на 24% – по количеству выданных автокредитов. В основу этого базового прогноза компания закладывает следующие факторы: экономика адаптируется к новой реальности, ЦБ плавно смягчает политику, производство отечественных автомобилей стремится к планируемому уровню, на рынок выходят новые бренды, а китайские постепенно расширяют свое присутствие, возобновляются программы льготного автокредитования. В этом случае реально выйти на цифру в 715 тысяч выданных за год автокредитов (для сравнения – в 2022 году их было 579 тысяч). Однако у компании есть еще и шоковый, и мягкий варианты прогнозов.

Исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов рассказал, что доля автокредитов в продажах новых автомобилей по итогам 1 квартала 2023 года уже составила 45,7% (год назад она была 36%). Что касается автомобилей с пробегом, то здесь доля кредитных автомобилей достигла 7,2% (год назад – 5,3%). Это в целом по пробегу, однако у более «молодых» машин (в возрасте до 10 лет) процент кредитных гораздо выше – 21,9% (год назад – 14,9%). Эксперт отметил, что, судя по структуре кредитных автомобилей, с возрастными автомобилями сегодня активно работают банки и не боятся брать их в залог. Из других трендов: средний возраст заемщика по кредитам на новые автомобили составляет 43 года, по подержанным – около 40 лет.

Тему портрета заемщика на форуме продолжил Владимир Шикин, заместитель директора НБКИ по маркетингу, который отметил, что автокредитный заемщик в России сегодня «молодеет». Кризисные годы показали, что молодые заемщики быстрее восстановили свои клиентские базы. Но есть и другая сторона вопроса: вырос средний чек по всем заемщикам, а сильнее всего увеличили чек заемщики более возрастной категории. Поэтому для банков с точки зрения развития клиентской базы молодые заемщики выглядят перспективно, а с точки зрения портфеля – более возрастные.

Фото: АВТОСТАТ