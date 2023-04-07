Программа льготного кредитования может пополниться автомобилями «Москвич»

Автомобили «Москвич» могут стать участниками программы льготного кредитования. Об этом рассказал генеральный директор автопредприятия Дмитрий Пронин в эфире радио «Шансон».

По его словам, документы с Минпромторгом уже согласованы, остались лишь технические моменты, которые в ближайшее время будут решены. Пронин надеется, что до конца апреля автомобили «Москвич» станут для россиян доступны со скидкой.

Напомним, что программа господдержки возобновила свое действие лишь частично и доступна для граждан, которые остро в ней нуждаются. Это медики и работники сферы образования, а также мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающие участие в СВО. Госпрограмма распространяется и на членов их семей.

Согласно условиям господдержки, автомобиль должен выпускаться на территории России, а его стоимость не должна превышать 2 млн рублей. Льготным автокредитом можно воспользоваться при покупке автомобилей LADA, УАЗ, ГАЗ, Haval Jolion и электрокаров Evolute. Скидка составляет 20% от стоимости автомобиля (Для жителей Дальневосточного федерального округа – 25%). На электромобили Evolute действует скидка в 25%, но не более 625 тыс. рублей.

Кроссовер «Москвич 3» сегодня продается от 1 млн 970 тыс. рублей, выпускается на территории России, а значит у него есть все шансы попасть в программу от Минпромторга. Во второй половине 2023 года стартуют продажи лифтбека «Москвич 6». Однако его стоимость пока не раскрывается. Если он будет дешевле 2 млн рублей, то вполне вероятно, что он тоже будет доступен по программе господдержки.

Напомним, что в 2023 году на программу льготного автокредитования выделено 5,1 млрд рублей, льготного лизинга – 2 млрд рублей и на программу субсидирования газомоторной техники – 2,7 млрд рублей. В прошлом году на них в общей сложности было направлено 20,7 млрд рублей.

Подробнее о финансовой ситуации на авторынке эксперты агентства «АВТОСТАТ» расскажут 20 апреля в ходе форума автобизнеса «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг».

Фото: «Москвич»