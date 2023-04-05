Каждый оффлайн-участник «FinAuto-2023» получит гарантированный подарок от «АВТОСТАТа»

«Финансовая емкость автомобильного рынка» - такой актуальнейший отчет получит в подарок от экспертов агентства «АВТОСТАТ» каждый оффлайн-участник форума «FinAuto-2023». Подарок по достоинству сможет оценить бизнес-аудитория форума, так как помимо дилеров, занимающихся продажами автомобилей, на встречу 20 апреля в Москве приглашены представители банков, страховых компаний, цифровых платформ для кредитования автомобилей и финансирования бизнеса.

Полученный подарок поможет представителям автобизнеса и мира финансов лучше ориентироваться как в количественных и финансовых показателях региональных рынков, так и в средневзвешенных ценах легковых автомобилей большинства моделей из числа присутствующих на российском рынке. Отметим, что для официально представленных марок в отчете взяты рекомендованные розничные цены, а для марок, прекративших публикацию РРЦ - в качестве источника данных рыночных цен использовались предложения дилеров с официальных сайтов, а также на крупнейших классифайдах по продаже автомобилей.

Все данные представлены по автомобильным брендам не только в разрезе страны в целом, но и по федеральным округам и регионам. Структура продаж и выручки по федеральным округам, структура продаж и выручки по маркам, рейтинг регионов по цене автомобиля - все это есть в подарке от АВТОСТАТа.

Но все это только бонус, только дополнение к основному «блюду» - к участию в форуме «FinAuto-2023. Финансовые инструменты авторынка»! Напомним, что в программе мероприятия (ее можно посмотреть здесь) - не только выступления экспертов автобизнеса и мира финансов, но и тематические дискуссионные Круглые столы, знакомство с новыми финансовыми инструментами, повышающими эффективность работы дилеров.

Кроме того, в качестве обратной связи от дилеров - оглашение результатов премии «FinAuto-2023». Как мы уже сообщали ранее, агентство «АВТОСТАТ» в этот день назовет победителей рейтинга среди банков, страховых компаний, цифровых платформ для кредитования автомобилей и финансирования бизнеса. Важно, что оценку работы финансовых компаний и учреждений дают автодилеры (об этом подробнее - здесь). С этой целью агентство «АВТОСТАТ» запустило в среде автодилеров специальный онлайн-опрос.

Заметим, что стоимость участия в «FinAuto-2023» для дилеров, принявших участие в опросе - 3 900 рублей*. Переходите на форму регистрации на форум и выбирайте вариант очного участия со специальным предложением.

*Специальная льготная цена сохраняется еще несколько дней - до завершения голосования дилеров.