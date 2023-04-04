2023. FinAuto: Ориентация - дилер

Чуть больше двух недель осталось до ежегодного форума автомобильного бизнеса «FinAuto-2023», который «АВТОСТАТ» проведет 20 апреля в Москве. И мы рады показать обновления в программе! Помимо традиционных блоков с аналитикой автомобильного рынка и рынка кредитования, мы предоставим слово поставщикам услуг с самыми актуальными продуктами, позволяющими увеличить доход дилера от продажи автомобилей.

А еще мы собрали два актуальнейших блока по продажам автомобилей с пробегом. Во-первых, это Круглый стол по проблемам кредитования автомобилей с пробегом (АСП). О чем будет идти речь? Специалисты КСО дилерских центров фиксируют целый ряд проблем: падение уровня одобрения кредитования АСП, расслоение уровня одобрения у официальных и независимых дилеров, сокращение выдач потребительских кредитов, используемых в качестве первоначального взноса и как следствие - сокращение объема продаж. Еще один вопрос – как зависит кредитование от региона продажи и выдачи кредита? Эти насущные вопросы представители всех заинтересованных сторон и обсудят в первом круглом столе. Модерировать Круглый стол пригласили СЕО eCredit, цифровой платформы по продажам автомобилей в кредит - Кирилла Ларина, эксперта с богатым опытом в F&I.

Вторая полезная дискуссия на тему «Бизнес автомобилей с пробегом: финансы и процессы». В центре внимания этого Круглого стола – дискуссия о возможности формирования единых процессов для всего рынка, учитывая такие ключевые аспекты как обеспечение финансирования стока; как с помощью одной кнопки быстро и с выгодой приобрести подержанный автомобиль, с которым дальше легко работать; как увеличить долю автокредитования и как эффективнее интегрировать дополнительные продукты в продажи.

Участниками Круглого стола будут также представители всех заинтересованных сторон – классифайды, дилеры, банки, цифровые платформы. Надеемся, что участники форума также будут активно задавать вопросы и высказываться как в зале форума, так и в онлайне. Модерировать этот блок мы пригласили директора по развитию мультибанковской онлайн платформы по финансированию автобизнеса CarCraft – Бориса Беленького, эксперта имеющего опыт в различных отраслях автобизнеса.

В перерывах аудитория сможет ознакомиться с новинками автомобильного рынка на выставке форума. Каждый очный участник получит в подарок отчет АВТОСТАТ - «Финансовая емкость автомобильного рынка-2023».

Кроме того, как мы уже сообщали ранее, агентство «АВТОСТАТ» в этот день назовет победителей рейтинга среди банков, страховых компаний, цифровых платформ для кредитования автомобилей и финансирования бизнеса. Важно, что оценку работы финансовых компаний и учреждений дают автодилеры (об этом подробнее - здесь).

Кстати, дилерские центры (официальные и независимые), не успевшие отправить свою оценку, еще могут успеть это сделать. Участникам исследования «АВТОСТАТ», официальным и независимым дилерам, предусмотрен бонус на участие в форуме «FinAuto-2023».

Для получения бонуса и прохождения опроса переходите на форму регистрации на форум и выбирайте вариант очного участия со специальным предложением.

Фото: АВТОСТАТ