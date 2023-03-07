Объем выданных кредитов на автомобили с пробегом в 2023 году вырос на 32%

Февральскую картину автокредитования эксперты характеризуют как позитивную. Сегодня в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года» исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов привел цифры и факты, характеризующие состояние рынка автокредитования в начале 2023 года.

И хотя объемы кредитов, выданных в январе – феврале 2023 года на новые машины, пока уступают результатам годичной давности (-32% в штуках и -37% в деньгах), однако ситуация здесь уже значительно улучшилась, а в кредитовании автомобилей с пробегом картинка вообще выглядит оптимистично.

Так, кредитов на автомобили с пробегом по итогам двух последних месяцев было выдано существенно больше, чем год назад. Так, в январе – феврале 2023-го объемы в количественном выражении выросли на 32%, а в денежном – на 55% (по сравнению с двумя первыми месяцами 2022 года).

Подробнее о финансовой ситуации на авторынке эксперты агентства «АВТОСТАТ» расскажут 12 апреля в ходе конференции «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг», причем фокус планируют направить на финансовые услуги рынка подержанных автомобилей.

Фото: АВТОСТАТ