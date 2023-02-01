Эксперты рассказали, как выгодно купить автомобиль в кредит

Покупка автомобиля в кредит зачастую влечет за собой дополнительные траты, которые у некоторых дилеров стали обязательными. В свою очередь, отказ от некоторых требований при получении автокредита может влиять на процентные ставки по нему. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, что в итоге получается выгоднее для заемщика – переплачивать по процентам или приобрести дополнительные услуги.

По словам директора по продажам финансовых услуг ГК «Автодом» Сергея Захарова, условия по приобретению дополнительных продуктов, как банка, так и дилерского центра не являются обязательными, но влияют на процентную ставку по кредиту и конечное ценообразования автомобиля. Другими словами, приобретать автомобиль за наличные и без финансовых продуктов экономически невыгодно. У дилеров большой пул финансовых партнеров с различными программами, при работе менеджера по страхованию и кредитованию с клиентом зачастую находится вариант, который устраивает обе стороны. Таким образом, отказ от финансовых услуг влияет на конечное ценообразование автомобиля.

А вот независимый консультант индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев считает, что банки очень часто предлагают дополнительные условия, как правило, непривлекательные с точки зрения общих расходов заемщика при выдаче кредита. Иными словами, номинально сохраняя саму ставку по кредиту на невысоком уровне, стоимость дополнительных «страховок» делает общие затраты по выплате кредита гораздо более высокими. При этом были неоднократные попытки оспорить навязывание этих дополнительных услуг, согласно закону о защите прав потребителей, однако банки всегда пользовались тем, что формально они предлагали кредиты без этих дополнительных опций, но по более высоким ставкам, тем самым, оставляя заемщику некий условный выбор (из двух зол).

В свою очередь, руководитель пресс-службы сети автосалонов Fresh Auto Анастасия Камышникова советует не приобретать автомобиль в тех автосалонах, где кредитование становится обязательной услугой при покупке. Если услугу кредитования при покупке авто навязывает продавец, то при оформлении сделки можно попробовать получить скидку на приобретаемый автомобиль. Так как очевидно, что он получит бонусы от банка за количество проданных финансовых продуктов, а значит, может уступить в цене.

«Не нужно откладывать покупку автомобиля, если есть потребность в этом, ожидая снижения цен на товары. Несмотря на ограниченный выбор моделей на рынке новых автомобилей, можно воспользоваться широким предложением рынка машин с пробегом. Условия автокредитования при этом значительно не изменятся. В текущий момент кредитные организации могут предложить клиентам комфортные условия автокредитования, такие как льготная госпрограмма со скидкой до 25% от стоимости автомобиля; субсидированные программы автопроизводителей, где честные процентные ставки начинаются от 0,01% годовых; программы Balloon со сниженными платежами. Для тех, кто переживает за стабильность и изменения в будущем банки могут предложить программы рефинансирования», – говорит начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто» Алексей Бессонов.

О том, может ли государственная субсидия по программе льготного автокредитования компенсировать дополнительные услуги, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ