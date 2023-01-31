Как выгодно купить автомобиль в кредит?

Покупка автомобиля в кредит зачастую влечет за собой дополнительные траты, которые у некоторых дилеров стали обязательными. Каким образом можно от них отказаться и как это скажется на процентных ставках по автокредиту? С этим вопросам мы обратились как к банкам, так и дилерам, а также к автомобильным экспертам.

Алексей Бессонов, начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто»:

- При покупке автомобиля в кредит обратите внимание на полный список кредитных условий, предлагаемых дилерами и банками. Как правило, банки предлагают своим клиентам различные условия кредита – как с обязательными страховками, опциями, так и без них. В случае отказа от обязательных опций процентная ставка по кредиту может увеличиться, и здесь следует индивидуально оценивать, насколько изменение ставки увеличит нагрузку на платежеспособность заемщика. В «Росбанк Авто» можно оформить автокредит без обязательных опций и страховок на любой автомобиль. Большинство заемщиков все же оформляют минимум добровольное страхование автомобиля, делая покупку защищенной от будущих рисков и нежелательных трат на ремонт автомобиля. При этом клиенты имеют возможность выбрать любую страховую компанию, аккредитованную банком. Поверьте, список таких компаний достаточно широкий, чтобы выбрать наиболее подходящую для клиента.

Что выгоднее для заемщика – переплачивать по процентам или приобрести дополнительные услуги? Каждый случай индивидуальный. Помимо стоимости дополнительной услуги, следует учитывать и ее ценность. Сейчас на рынке множество предложений личного, финансового, залогового страхования, защищающего от непредвиденных ситуаций, либо будущих крупных затрат клиента. При покупке автомобиля в кредит попросите представителя дилера, банка сделать несколько расчетов графика платежей, из которых можно выбрать наиболее комфортный по платежам и сроку оплаты. Обратите внимание не только на процентную ставку, но и на переплату и размер платежа.

«Навязывание» дополнительных услуг при покупке автомобиля в кредит нельзя отождествлять с обязанностью. В законе четко прописано, какие условия кредитные организации могут требовать от заемщиков. В частности, банки вправе требовать страхование автомобиля КАСКО, если он выступает залоговым обеспечением. В «Росбанк Авто» можно оформить кредит без страхования КАСКО, в этом случае процентная ставка может быть выше, чем аналогичные условия со страхованием. В диалоге с консультантами просите рассказать про все возможные условия кредитования выбранного вами автомобиля. Обращайте внимание на график платежей и условия кредитного договора перед его подписанием.

Что касается условий по программе льготного автокредитования, в законе о льготном автокредитовании нет особых требований по составу кредитной сделки. Заемщик может самостоятельно выбрать срок, первоначальный взнос, обязательные страховки и опции среди предложенных ему кредитными организациями. Первичная цель льготной программы – стимулировать спрос на покупку новых автомобилей, произведенных на территории страны. Кредит в данном случае выступает инструментом ее реализации.

Не нужно откладывать покупку автомобиля, если есть потребность в этом, ожидая снижения цен на товары. Статистика последних лет не имеет примеров, когда цены на автомобили резко снижались, и это была не кратковременная акция. Несмотря на ограниченный выбор моделей на рынке новых автомобилей, можно воспользоваться широким предложением рынка машин с пробегом. Условия автокредитования при этом значительно не изменятся. В текущий момент кредитные организации могут предложить клиентам комфортные условия автокредитования, такие как льготная госпрограмма со скидкой до 25% от стоимости автомобиля; субсидированные программы автопроизводителей, где честные процентные ставки начинаются от 0,01% годовых; программы Balloon со сниженными платежами. Для тех, кто переживает за стабильность и изменения в будущем, банки могут предложить программы рефинансирования.

Анастасия Камышникова, руководитель пресс-службы сети автосалонов Fresh Auto:

- Любые дополнительные продукты, которые предлагаются при покупке автомобиля, принадлежат либо банкам, либо дилерам. К наиболее популярным можно отнести дополнительную защиту машины (от ковриков в салон до сигнализации), кредит, дополнительную страховку. От «допов» отказаться можно, если брать кредит на автомобиль в добросовестных банках, которые считают общую доходность по сделкам. Например, когда в дефиците тот или иной продукт, ставка повышается. Однако многие недобросовестные игроки этим злоупотребляют и навязывают «допы», по сути, ненужные, и выдают их за требования банков. Поэтому при оформлении сделки покупателю нужно быть внимательнее и пристально изучать договор купли-продажи прежде, чем его подписать. Или приобретать авто у проверенных дилеров с репутацией, которые не желают наживаться на клиентах, а наоборот, стремятся им помочь. При этом у банков есть и выгодные для клиентов продукты, но они обесцениваются тем, что многие недобросовестные продавцы навязывают покупателям все подряд, а простому обывателю сложно отличить хорошее предложение от невыгодного.

Несмотря на количество негативных тенденцией, есть и хорошие игроки – дилеры, которые предлагают действительно полезные продукты, выгодные для клиента. Например, в нашей компании есть возможность приобрести страховой полис по минимальной цене, но при этом получить сниженную ставку по кредиту. Это действительно сэкономит покупателю большую сумму средств, выплачиваемых банку за использование заемных средств, и при этом обеспечит защиту при страховых случаях.

Мы придерживаемся единого мнения: если автомобиль нужен срочно, здесь и сейчас, и без кредита его невозможно приобрести, – тогда имеет смысл использовать заемные средства, но при этом стоит просить предоставить несколько предложений от разных банков и выбрать из них наиболее выгодное.

Не следует приобретать автомобиль в тех автосалонах, где кредитование становится обязательной услугой при покупке. Если услугу кредитования при покупке авто навязывает продавец, то при оформлении сделки можно попробовать получить скидку на приобретаемый автомобиль. Так как очевидно, что он получит бонусы от банка за количество проданных финансовых продуктов, а значит, может уступить в цене.

Кроме того, перед покупкой автомобиля оцените свои финансовые возможности – стабильность дохода, соответственно, возможность выплачивать кредит, а также рассмотрите ассортимент вторичного рынка: там есть возможность приобрести авто в хорошем техническом состоянии, но при этом объем заемных средств будет меньше.

Сергей Бургазлиев, независимый консультант индустрии «Автомобили и транспорт»:

- Конечно, требования к заемщикам становятся более жесткие. Банки очень часто предлагали дополнительные условия, как привило, непривлекательные с точки зрения общих расходов заемщика при выдаче кредита. Иными словами, номинально сохраняя саму ставку по кредиту на невысоком уровне, стоимость дополнительных «страховок» делала общие затраты по выплате кредита гораздо более высокими. Были неоднократные попытки оспорить навязывание этих дополнительных услуг, согласно закону о защите прав потребителей, однако банки всегда пользовались тем, что формально они предлагали кредиты без этих дополнительных опций, но по более высоким ставкам, тем самым, оставляя заемщику некий условный выбор (из двух зол).

Даже государственная субсидия по программе льготного кредитования компенсирует только стоимость автомобиля. В том виде, в котором существует программа льготного кредитования, она в большей степени выгодна банкам, нежели потребителям, на благо которых, по идее, и направлена в части создания механизма поддержки спроса путем предоставления скидки на машины. Больше всех в данном случае зарабатывают именно банки путем создания дополнительных условий для заемщиков с целью участия в данной программе как-то: оплата страховки от потери трудоспособности, страхование жизни, оплата неких «услуг по оформлению» и пр. То есть, по сути, на основании, скажем так, не совсем грамотно разработанной программы, государство создает условия для получения банками дополнительной прибыли, коими банки, как коммерческие организации, успешно пользуются не первый год.

Сергей Захаров, директор по продажам финансовых услуг ГК «Автодом»:

- Покупка автомобиля в кредит – это отличный вариант приобрести авто на выгодных условиях, то есть по более привлекательной цене. Наличие дополнительных банковских продуктов в теле кредита влияют на конечную процентную ставку, но не являются обязательными. Клиент с помощью кредитного менеджера дилерского центра выбирает наполнение, кредитный менеджер подбирает комфортный для клиента ежемесячный платеж и рассчитывает общую переплату. Условия по приобретению дополнительных продуктов как банка, так и дилерского центра, не являются обязательными, но влияют на процентную ставку по кредиту и конечное ценообразования автомобиля. Другими словами, приобретать автомобиль за наличные и без финансовых продуктов экономически невыгодно. У дилеров большой пул финансовых партнеров с различными программами, при работе менеджера по страхованию и кредитованию с клиентом зачастую находится вариант, который устраивает обе стороны. Повторюсь, отказ от финансовых услуг влияет на конечное ценообразование автомобиля.

Отказ от некоторых требований при получении автокредита влечет повышение процентной ставки по кредиту и увеличению переплаты. В некоторых случаях, при индивидуальном рассмотрении заявки конкретного клиента, банк может отказать в предоставлении кредита при отказе от дополнительных продуктов (например, от таких как страхование жизни, страхование от потери работы и т.д.). Таким образом, клиенту получается выгоднее приобрести дополнительные услуги. Что касается государственной субсидии в сравнении с классическим автокредитом, на практике она покрывает либо часть дополнительных услуг, либо полностью, зависит от их стоимости.

«Навязанных» услуг в дилерских центрах нет, условия покупки обсуждаются, и клиент сам принимает решение как ему приобрести автомобиль – с полной защитой или за эти же денежные средства, а порой и дороже, но «пустой».

Целесообразность в покупке автомобиля в кредит есть. Причина тому – сокращение ассортимента машин зарубежных брендов на российском рынке. Учитывая мировые и российские тенденции, дефицит автомобилей сохранится, насыщения рынка в ближайшее время не произойдет. Рост цен на автомобили продолжится. Своевременная замена своего автомобиля на новый или с меньшим пробегом и износом – иногда более рациональный шаг, чем вложение дополнительных средств для поддержания старого в исправном состоянии.

Артем Языков, управляющий директор Совкомбанка:

- Стоимость покупки автомобиля, безусловно, в последние годы имеет явный тренд на рост. В основном динамичность показателя зависит от турбулентных цен на сами машины, которые в последние годы в связи с внешними факторами и конъюнктурой рынка весьма нестабильны. В целом на стоимость покупки авто влияет также стоимость дополнительного оборудования, выбранного клиентом, дополнительных услуг дилерских центров и банков – при кредитной сделке. Самыми популярными из услуг остаются ОСАГО, КАСКО, страхование жизни и карты помощи на дорогах. Клиенту можно посоветовать быть внимательным, читать как условия договора купли-продажи, так и кредитную документацию и выбирать максимально подходящий для себя вариант.

Что выгоднее для заемщика – переплачивать по процентам или приобрести дополнительные услуги? В данном вопросе достаточно много дополнительных неизвестных вводных, которые могут повлиять на итоговую выгоду предложения для заемщика, в том числе потребности самого клиента, марка автомобиля, наличие или отсутствие специальных условий автопроизводителя и многое другое. В целом рекомендация следующая: нужно оценивать комфорт ежемесячного платежа, если он устраивает – откладывать покупку не стоит.

Действие государственной программы субсидирования части стоимости автомобиля перераспределяет спрос на те автомобили, которые попадают под ее действие. Соответственно бренды или модели, не имеющие господдержки, начинают испытывать нехватку клиентов, что приводит к повышению прозрачности самого процесса покупки (как за наличные, так и в кредит), ведь все-таки важно не забывать, что автомобиль в дилерском центре – это замороженные деньги для продавца, которые не могут находиться в таком состоянии длительное время.

Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр»:

- В нашей компании при продаже автомобилей в кредит клиенту подробно и полностью разъясняются все условия, в том числе все включенные в кредит дополнительные продукты и услуги. Все эти продукты несут выгоду для клиента: защита от всевозможных рисков, улучшение условий по кредиту, более выгодные условия приобретения автомобиля. В комплексе такая покупка более выгодна для клиента, чем просто покупка за наличные. Дополнительный продукт включается в кредит только в том случае, если у клиента есть полное понимание всех выгод, которые он получает, оформляя его. Косвенным подтверждением прозрачности данного подхода для клиента является крайне низкий процент отказов от дополнительных продуктов после их приобретения – он близок к нулю.

Что касается покупки в кредит, то в компании «АвтоСпецЦентр», где новые автомобили на данный момент в основном представлены китайскими брендами, действуют различные программы рассрочки или сниженной процентной ставки. Выгодно это или нет – решать клиенту, но по факту большинство клиентов (более 70%) делают выбор в пользу покупки в кредит.