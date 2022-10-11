Стоимость ОСАГО выросла на 10% после расширения тарифного коридора

Средняя премия по ОСАГО в целом по РФ за первые две недели после расширения тарифного коридора на 26% выросла на 10% и составила 7683 рубля. В большинстве регионов средняя премия изменилась не существенно, а в ряде регионов даже снизилась. Это следует из оперативных данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Рост цен в справочниках, которыми сейчас пользуются страховщики при расчете выплат по ОСАГО, составил около 30% по сравнению с началом лета. Это привело к ощутимому росту средней выплаты по обязательной «автогражданке»: уже в июле она составила более 80 тыс. рублей. Согласно данным Банка России, в целом инфляция по стране сейчас составляет 14 – 15% и не секрет, что инфляция на автомобильные запчасти существенно выше. В этих условиях такой относительно скромный рост средней цены на полисы ОСАГО – всего на 10% в среднем по РФ – является следствием высокой конкуренции между страховыми компаниями за безубыточных клиентов. Аварийные автовладельцы стали платить больше, а для безаварийных цена или почти не изменилась, или даже снизилась», – комментирует исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Напомним, коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев с 13 сентября расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646 – 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Также на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов. Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами.

В Российском Союзе Автостраховщиков (РСА) считают, что данное решение продолжит заданный курс на либерализацию тарифов ОСАГО и позволит более справедливо устанавливать стоимость «автогражданки» для разных категорий водителей. Так, сегмент такси является наиболее убыточным, стоимость полисов для него не покрывает размер выплат, производимых страховщиками по ДТП с участием таксистов. Соответственно, страховым компаниям приходится возмещать убытки за счет других сегментов водителей, что оказывает негативное влияние на рынок страхования ОСАГО в целом, в том числе усложняет жизнь и добросовестным автовладельцам. Расширение тарифного коридора позволит аккуратным низкоаварийным сегментам не платить за лихачей.

«Для тех, кто ведёт себя на дороге не аккуратно, цена полиса будет закономерно расти. Это является важным элементом социальной справедливости, потому что если человек неуважительно относится к другим автомобилистам, регулярно подвергает транспортные средства участников дорожного движения повышенному риску попадания в ДТП и порой разбивает их, то такой водитель должен платить больше. Помимо этого, конкуренция между страховыми компаниями за обслуживание аккуратных и низкоаварийных водителей на отечественным рынке ОСАГО довольно велика. Для этой категории клиентов сильного роста цен не произойдет, потому что это невыгодно для страховщиков. Именно поэтому из года в год скидки для таких автовладельцев растут, например, с 1 апреля этого года максимальная скидка за безаварийное вождение увеличилась на 4 процентных пункта и составляет теперь 54% вместо 50%», – говорит руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

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