На покупку китайских автомобилей россияне потратили около 100 млрд рублей | АВТОСТАТ

На покупку китайских автомобилей россияне потратили около 100 млрд рублей

0

На покупку китайских автомобилей россияне потратили около 100 млрд рублей

Легковые автомобили китайских брендов в России
Все ежемесячные обзоры

За 6 месяцев 2022 года жители нашей страны потратили 94,7 млрд рублей на покупку новых легковых автомобилей китайских марок. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это составляет 12% всей финансовой емкости рынка в 1 полугодии.

Более 90% этих денег пришлось на продукцию четырех брендов. Лидирует здесь Haval, на покупку машин которого в январе – июне россияне потратили 26,8 млрд рублей. Второе место по этому показателю занимает марка Chery, автомобили которой обошлись в 24,9 млрд рублей. На третьей позиции находится Geely с результатом 18,6 млрд рублей. Еще 15,9 млрд рублей было потрачено на продукцию EXEED.

На покупку новых автомобилей других марок из КНР ушло лишь 8,5 млрд рублей, половину которых забрал Changan. А вот на каждый из оставшихся китайских брендов жители России потратили менее 1,5 млрд рублей.

На покупку китайских автомобилей россияне потратили около 100 млрд рублей

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», затраты россиян на покупку «китайцев» в 1 полугодии 2022 года увеличились на 19%. Но при этом финансовая емкость всего рынка РФ за этот период сократилась наполовину.

Все самое актуальное о продажах и перспективах компаний из КНР на российском рынке содержится в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Chery, КЛЮЧАВТО

Источник: АВТОСТАТ

Теги: выручкакитайские автомобилиёмкость рынкамарки-лидерыf&iфинансыchangancherygeelyhavalexeed

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно