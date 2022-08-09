На покупку китайских автомобилей россияне потратили около 100 млрд рублей

За 6 месяцев 2022 года жители нашей страны потратили 94,7 млрд рублей на покупку новых легковых автомобилей китайских марок. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это составляет 12% всей финансовой емкости рынка в 1 полугодии.

Более 90% этих денег пришлось на продукцию четырех брендов. Лидирует здесь Haval, на покупку машин которого в январе – июне россияне потратили 26,8 млрд рублей. Второе место по этому показателю занимает марка Chery, автомобили которой обошлись в 24,9 млрд рублей. На третьей позиции находится Geely с результатом 18,6 млрд рублей. Еще 15,9 млрд рублей было потрачено на продукцию EXEED.

На покупку новых автомобилей других марок из КНР ушло лишь 8,5 млрд рублей, половину которых забрал Changan. А вот на каждый из оставшихся китайских брендов жители России потратили менее 1,5 млрд рублей.