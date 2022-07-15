Каждый третий новый автомобиль в июне куплен с помощью автокредита

Ситуация с выдачей автокредитов в нашей стране понемногу начинает меняться. Объемы выдачи (как в денежном, так и в количественном выражении) кредитов на новые автомобили, резко рухнувшие в марте 2022 года, в мае и июне слегка подросли. Об этом сегодня говорили эксперты во время «АВТОСТАТ Оперативки», на которой подводились итоги 1 полугодия 2022 года.

Так, рассказывая о ситуации на рынке автокредитования, исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов привел конкретные цифры, характеризующие положение дел на протяжении шести первых месяцев года.

На графиках отчетливо видно, как на выдачу автокредитов повлияла геополитическая ситуация, связанная с военной спецоперацией России на Украине. Начало года можно четко разделить на этапы «до 24 февраля» и «после 24 февраля». Мы видим, что в уже в январе - феврале выдачи автокредитов находились в минусе - в основном из-за высоких цен на новые автомобили. В рублевом выражении положение дел было иное.

В марте выдачи автокредитов на новые автомобили резко снизились: в количественном отношении на 88% (по сравнению с прошлым годом), в рублевом - на 83%. Напомним, что в это время ставка рефинансирования, установленная Центробанком, была на уровне 20%. Это привело к тому, что выдачи автокредитов почти прекратились. В апреле ситуация по выдаче автокредитов оставалась тяжелой: падение усилилось еще на 2% до показателей -90% и -85% соответственно. Однако уже в мае обе кривые пошли вверх: эксперты отметили небольшое изменение в лучшую сторону, как в рублевом, так и в количественном выражении.