Сегодня в Москве стартует форум «FinAuto - 2022» - для всех, кто связан с автобизнесом

Четвертый ежегодный форум «FinAuto - 2022», посвященный финансовым инструментам авторынка, открывается сегодня в Москве. В центре внимания - автомобильный бизнес в условиях действия санкций, когда прежние партнеры и прежние инструменты уже не всегда работают. На что рассчитывать, кого брать в союзники, что изменить в мировоззрении и привычном образе жизни - все это станет предметом обсуждения с экспертами. Живем в новой реальности, мир уже не будет таким, как прежде.

В программе форума - наиболее вероятные сценарии развития ситуации. О них расскажут организаторы встречи - специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ». А компания Frank RG поделится своим видением на рынке автокредитов. Два круглых стола - «Китайский автопром: перспективы в РФ» и «Одно окно дилера: продажа кредитно-страховых продуктов в отделе продаж. За и Против.» - призваны помочь автодилерам, банковским и страховым компаниям выработать свое мнение и новую тактику работы на ближайшие годы.

Кто будет брать кредиты в условиях нестабильных цен и продолжающегося дефицита машин? На что делать ставку, когда автострахование не успевает за растущими ценниками на запчасти и нормо-часы по ремонту? Какие инструменты финансовых гарантий выходят на первый план - в мире, когда гарантии в любой момент могут рухнуть? Могут ли лизинг и подписка на машины стать в новых условиях рынка спасением для него?

Все это и многое другое - сегодня в Москве, на территории отеля Marriott Grand Hotel (офлайн) и в онлайн-эфире (на интернет-площадке). Нас ждет восемь часов подряд продуктивной работы. Присоединяйтесь!

Зарегистрироваться и получить ссылку на участие можно здесь, познакомиться с программой более детально - тут.

Фото: АВТОСТАТ