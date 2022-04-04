О чем расскажут 6 апреля спикеры форума «FinAuto - 2022»

Современные реалии подбросили организаторам форума «FinAuto - 2022» немало острых тем, которые будут обсуждаться 6 апреля между представителями автобизнеса и экспертами автомобильного рынка. Всем участникам, будь то дилеры или руководители банков и страховых компаний, сегодня важно определиться с текущим положением дел - и на предстоящем форуме аналитики приведут свежие цифры и факты по продажам, кредитованию, лизингу и страхованию автомобилей.

Еще важнее сегодня - понять, куда двигаться завтра и что делать, если жизнь под санкциями растянется на очень долгий период. Например, как в Иране (45 лет жизни под санкциями). Что использовать из имеющихся финансовых инструментов? Какие «аргументы» у нас есть в запасе, чтобы удержаться, не поддаться панике и двигаться вперед? Первую волну угроз для автобизнеса мы уже ощутили, когда предприятия автопрома и заграничные поставки машин взяли паузу. Какие опасности на этом пути могут появиться завтра? Как их нивелировать? Все это станет темой для нашего разговора на форуме. Если коротко - готовимся к худшему, надеемся на лучшее и определяем пути, как это лучшее приблизить.

Кто союзники? Как быстро смогут представители китайского автопрома заменить европейцев (тех же «немцев»), если они уйдут с российского авторынка? И смогут ли? Взвесим вместе все «за» и «против». Отметим, что Китай сегодня - это современные технологии, а лидеры китайского автопрома гарантируют совершенно иное качество продукта, отличное от того, что было семь - десять лет назад. Кроме того, Китай сегодня - страна №1 в мире по производству электрокаров, это лидер и в объемах производства, и в технологиях, и разнообразии модельного ряда. В мировой ТОП-10 EV сегодня входят китайские Geely, Changan, BYD, Haval, Wuling, а батарея для электромобилей LiFePO4 (разработка BYD) - безопасная, легкая, лучшая по конструктиву, и даже Теsla готова встать за ними в очередь. Поэтому в планах «FinAuto - 2022» - круглый стол на тему возможностей китайского автопрома, его планы по развитию в России.

АВТОСТАТ и Frank RG - крупнейшие российские поставщики рыночной аналитики для банков и финансовых компаний - подготовили свой прогноз на текущий момент для рынка автокредитования, они готовы поделиться своим видением ситуации. Вместе с другими спикерами посмотрим, могут ли лизинг и подписка на автомобили выступить завтра в качестве антикризисных инструментов. Вместе с банкирами и страховыми компаниями обсудим плюсы и минусы продаж кредитно-страховых продуктов в режиме «единого окна».

В истории мирового авторынка часто бывало, что кризисные этапы не только не разрушали все созданное, но иногда - даже помогали избавиться от лишнего и быстрее продвинуться вперед. До встречи 6 апреля на форуме остался фактически 1 день. Но этого вполне достаточно, чтобы зарегистрироваться на мероприятие. Для этого нужно только пройти по ссылке.