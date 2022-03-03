В 2021 году россияне купили автомобилей с пробегом на 3,8 трлн рублей

За весь прошлый год жители нашей страны купили почти 6 млн легковых автомобилей с пробегом, потратив на это 3 трлн 771 млрд рублей. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2021 года, тенденции и перспективы».

По подсчетам экспертов, более 15% потраченных денег «ушло» на покупку подержанных машин марки Toyota, что соответствует 587 млрд рублей. Б/у автомобили LADA обошлись в 285 млрд рублей – несмотря на то, что куплено их больше, чем других. Но из-за более низкой цены на них и потрачено было меньше. Почти столько же денег (284,5 млрд рублей) потратили россияне, чтобы приобрести подержанные автомобили Mercedes-Benz.

Сопоставимые показатели затрат на «вторичке» имеют бренды Kia и BMW (263,5 млрд и 260 млрд рублей соответственно). Также более 200 млрд рублей было потрачено на автомобили Hyundai с пробегом (226 млрд руб.). Таким образом, на эти шесть марок пришлось чуть более половины (50,5%) всех денег, потраченных жителями РФ на покупку подержанных легковых машин в 2021 году.

О других итогах вторичного рынка нашей страны и перспективах его развития можно подробно узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ