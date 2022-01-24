Количество выданных автокредитов в 2021 году выросло на 11%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о росте (+3%) российского авторынка в 2021 году. При этом покупка автомобилей в кредит тоже растет. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в прошлом году в нашей стране было выдано 1 млн 006,6 тыс. кредитов на покупку легковых машин (новых и подержанных). Это на 11,1% больше, чем в 2020 году.

Таким образом, после падения в позапрошлом году рынок автокредитования в РФ вернулся к росту. Ему удалось не только преодолеть 1-миллионную отметку, но и продемонстрировать рекордный показатель за последние 8 лет, т.е. с 2014 года. Между тем, более высокий результат был зафиксирован в 2013 году – 1 млн 108,8 тыс. выданных автокредитов.

Как отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, число выданных автокредитов увеличилось в основном за счет автомобилей с пробегом. «В то же время дилеры были заинтересованы в том, чтобы продавать больше машин в кредит для увеличения своих доходов. Из-за этого выросло количество досрочных погашений», - отмечает эксперт.

Более подробная информация о российском рынке автокредитования содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: АВТОСТАТ