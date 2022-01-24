НБКИ и АВТОСТАТ: в 2021 году было выдано более миллиона автокредитов

Это второй результат за всю историю наблюдений, больше было только в 2013 году – 1,1 млн автокредитов По информации 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2021 года было выдано 1 006,6 тыс. автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) или на 11,1% больше по сравнению с предыдущим годом (в 2020 году – 906,4 тыс. единиц) (Диаграмма 1). Диаграмма 1. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ, тыс. шт.

Количество выданных в 2021 году кредитов на покупку автомобилей стало вторым за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования. Больше автокредитов было предоставлено банками только в 2013 году – 1 108,8 тыс. штук. При этом, как НБКИ отмечало ранее, во второй половине минувшего года в автокредитовании наметился некоторый спад – число выданных автокредитов снижалось четыре месяц подряд (с сентября по декабрь 2021 года). В 2021 году самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (83,3 тыс. шт.), Московской области (64,2 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (59 тыс. шт.), а также в Краснодарском крае (47 тыс. шт.) и Татарстане (44,5 тыс. шт.). В то же время сильнее всего выдача автокредитов в 2021 году (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с 2020 годом выросла в Краснодарском крае (+42,9%), Иркутской области (+40,3%), Красноярском (+32%) и Ставропольском (+31%) краях, а также в Московской области (+24,5%). С другой стороны, в ряде регионов выдача, снизилась, в том числе, в Кемеровской (-19,6%) и Самарской (-4,5%) областях, а также в Татарстане (-3,5%) и Башкортостане (-0,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных кредитов на покупку автомобилей в 2021 году увеличилось на 23,1% и 15% соответственно (Таблица 1 в Приложении). Стоит отметить, что спрос на автокредиты в 2021 году серьезно вырос по сравнению с 2020 годом. В минувшем году граждане подали 7,46 млн заявок на кредит на покупку автомобиля. Это на 29,2% больше, чем в предыдущем году (в 2020 году – 5,77 млн заявок). Что касается среднего уровня одобрения заявок на автокредиты, то в 2021 году он составил 37,3%, снизившись на 0,7 процентного пункта (п.п.) по сравнению с 2020 годом (38%). При этом в течение практически всего 2021 года уровень одобрения заявок на автокредиты снижался. Так, если в январе прошлого года банки одобряли 43,7% всех заявок на автокредиты, то в декабре 2021 года – всего 33,1% (Диаграмма 2). Диаграмма 2. ДИНАМИКА УРОВНЯ ОДОБРЕНИЯ В АВТОКРЕДИТОВАНИИ, %

В 2021 году доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа постоянно снижалась. Так, в декабре минувшего года она составила 6,5%, сократившись за год на 1,2 процентного пункта (п.п.) (в декабре 2020 года – 7,7%) (Диаграмма 3). Диаграмма 3. ДИНАМИКА ДОЛИ АВТОКРЕДИТОВ С ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ СВЫШЕ 30 ДНЕЙ, %

Также необходимо отметить, что согласно исследованию аналитического агентства «АВТОСТАТ» (на основе данных АО «Электронный паспорт»), объем рынка новых легковых автомобилей в 2021 году вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, и составил 1 501,4 тыс. единиц (в 2020 году – 1 461 тыс. шт.) (Диаграмма 4).



Диаграмма 4. ДИНАМИКА АВТОРЫНКА, тыс. шт.