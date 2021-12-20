Автокредиты подорожают вслед за повышением ключевой ставки

Центробанк в минувшую пятницу уже в седьмой раз с начала года увеличил ключевую ставку на 1 п.п. до 8,5%, тогда как еще весной она составляла 4,25%. При этом регулятор не исключает повышения ключевой ставки в дальнейшем. По оценкам Национального рейтингового агентства, вслед за ключевой ставкой будут расти, в частности, и ставки по автокредитованию – до 15-16%.

«Разделяю мнение экспертов, которые считают, что мы увидели последнее существенное повышение ключевой ставки, и в ближайшее время нас ждет определенная стабильность. Совсем скоро мы увидим повышение клиентских ставок. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем существенного повышения ключевой ставки, но многое будет зависеть от того, принесут предыдущие решения ожидаемый эффект или нет, – комментирует директор департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Алексей Бородавин. – Высокий спрос на автомобили пока сохраняется, хотя есть уже первые сигналы о его замедлении. Спрос подогревается опасениями клиентов по поводу дальнейшего повышения стоимости. Такой же эффект возможен и при росте ставок по кредитам. Ожидая их повышения, клиенты могут захотеть зафиксировать себе более низкую ставку, ускорив покупку. Если отбросить рост цены на автомобили, то ставки по кредитам еще не отыграли рост ключевой ставки. Поэтому покупать в кредит сейчас – это значит получить привлекательную ставку».

По словам члена правления, директора по развитию бизнеса МС Банк Рус Андрея Коченкова, банки уже сделали изменения в части процентных ставок, что обусловлено не столько значением ключевой ставки, сколько повышением стоимости денег. Если и будут корректировки процентных ставок вверх, то незначительные, и ближе к февралю.

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