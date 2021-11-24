После трех месяцев падения российский автолизинг показал рост

В октябре 2021 года автолизинг в России продемонстрировал положительную динамику. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце в лизинг было куплено чуть более 24 тыс. единиц автотранспорта, что на 11% больше, чем за тот же месяц 2020-го.

Таким образом, российский автолизинг показал рост после трех месяцев непрерывного падения. Напомним, что в июле он снизился на 1%, в августе – на 7%, а в сентябре – на 11%.

В октябре положительная динамика затронула все сегменты, кроме легкой коммерческой техники (LCV). Так, в самом крупном из них (доля – 58%), сегменте легковых автомобилей, количество лизинговых сделок увеличилось на 8% до 14 тыс. единиц. У грузовиков объем лизинговых сделок вырос на 17% до 6,7 тыс. машин, а среди автобусов – в 2,7 раза до 0,8 тыс. штук. В сегменте LCV лизинг по итогам октября сократился на 6% до 2,6 тыс. единиц.

Если рассматривать статистику за 10 месяцев нынешнего года, то здесь автолизинг тоже находится «в плюсе». За этот период его объем составил около 212 тыс. купленных экземпляров, что на 21% больше, чем в январе – октябре 2020-го. Более подробная информация об этом содержится в обзоре «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ».

Фото: MAN