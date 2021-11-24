Треть автомобилей Kia в октябре проданы в кредит

Более 4 тыс. новых автомобилей Kia в октябре были приобретены с использованием кредитных предложений Kia Finance, что составило свыше 32% в общем объеме реализации марки в России. По итогам десяти месяцев 2021 года предложениями Kia Finance и банков-партнеров воспользовалось более 50 тыс. клиентов, сообщает пресс-служба корейской марки. В рамках Kia Finance наиболее популярной моделью является Kia Rio, на которую приходится 39% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Kia реализовали 16027 автомобилей – это на 24% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2021 года в России было продано 175756 автомобилей Kia, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,4% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Наличие всех новых автомобилей Kia у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Kia