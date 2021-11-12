Автолизинг в сентябре сократился на 11%, но за 9 месяцев он пока растет

В сентябре нынешнего года в России было куплено в лизинг 21 тыс. единиц автотранспорта, что на 11% меньше, чем за тот же месяц 2020-го. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ».

Как отмечают эксперты, падение объемов лизинга происходит уже третий месяц подряд, причем оно постоянно усиливается (в июле было -1%, в августе -7%, в сентябре -11%).

На этот раз отрицательная динамика затронула только сегменты легковых автомобилей и LCV, а среди грузовиков и автобусов был зафиксирован рост объемов лизинга.

Так, по итогам сентября в лизинг было куплено 11,6 тыс. легковых машин, что на 13% ниже результата годичной давности. При этом в сегменте LCV падение было более глубоким (-47% до 1,9 тыс. шт.).

Объем лизинговых сделок по грузовым автомобилям в последний месяц осени вырос на 14% (до 7 тыс. шт.), а по автобусам – на 11% (до 0,5 тыс. шт.).

Также стоит отметить, что несмотря на падение автолизинга в течение 3 квартала, его показатели за 9 месяцев 2021 года находятся «в плюсе». Так, за это время в лизинг было куплено 187,6 тыс. экземпляров автомобильной техники – на 23% больше, чем в январе – сентябре прошлого года.

Более подробная информация о лизинговых сделках транспортных средств в различных субъектах РФ содержится здесь.

Фото: MAN