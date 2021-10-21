Средняя премия по ОСАГО с начала года осталась неизменной

По итогам девяти месяцев 2021 года средняя премия по ОСАГО составила 5551 рубль, что практически точно совпадает с размером средней премии год назад (5525 рублей). Количество заключенных за этот период договоров обязательной «автогражданки» выросло в отчетный период на 7%, до 31,2 млн штук, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Соответственно, увеличилась на 8% и общая сумма начисленной премии: по итогам девяти месяцев 2021 года этот показатель был равен 173,1 млрд рублей, тогда как годом ранее он составлял 160,8 млрд рублей. Также выросло количество заявленных и урегулированных убытков. Так, заявлено было 1,38 млн убытков (+14%), урегулировано – 1,45 млн убытков (+9%). Совокупные выплаты увеличились на 4% и составили 103,7 млрд рублей.

Между тем, в 2021 году российские водители начали массово получать скидки на полисы ОСАГО. Этому способствовала индивидуализация системы тарифообразования обязательной «автогражданки», которая заработала в полную силу во второй половине 2020 года, после вступления в силу поправок к закону об ОСАГО 24 августа. По данным РСА, в текущем год порядка 95% автовладельцев получили скидку на полисы от 5% и более по системе «бонус-малус».

Главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин уверен, что скидки на ОСАГО, которые согласно статистике РСА получило действительно много водителей, конечно приятный момент, но далеко не главный повод для радости у российских водителей. «Главным мне кажется то, что полисы ОСАГО фактически не дорожают с начала 2019 года, хотя цены на большинство продуктов, причем не только продовольственных, активно растут», – подчеркнул эксперт.

Еще одним новшеством 2020 года, помогающим автомобилистам экономить при заключении страховых договоров обязательной «автогражданки», стало разрешение продавать и покупать ОСАГО через маркетплейсы. По мнению Антона Чуйкина, такой способ приобретения ОСАГО наиболее подходит молодым водителям, которые лишь недавно получили права и не имеют большого страхового стажа.

А какие еще обязательные расходы несут автовладельцы в России? Во сколько обойдется содержание легкового автомобиля в зависимости от марки и модели? Это можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».