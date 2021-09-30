Автолизинг в России падает второй месяц подряд

По итогам августа 2021 года в России было куплено в лизинг 21,5 тыс. единиц автотранспорта, что на 7% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ».

Как отмечают эксперты, падение объемов лизинга происходит второй месяц подряд, причем в августе оно усилилось (в июле было -1%). Как и месяцем ранее, отрицательная динамика не затронула только один сегмент – грузовых автомобилей. Так, по итогам августа в лизинг было куплено 7,2 тыс. грузовиков, что на 47% выше результата годичной давности.

В остальных же трех сегментах автотранспорта объемы лизинга в последний месяц лета сократились. В самом крупном из них, сегменте легковых автомобилей (доля – 56%), количество лизинговых сделок снизилось на 14% до 12,1 тыс. штук. Среди LCV объем лизинга уменьшился на 45% (до 1,8 тыс. шт.), а в сегменте автобусов он упал сильнее всего (-56% до 0,4 тыс. шт.).

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Фото: MAN