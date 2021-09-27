Программа льготного автокредитования может быть расширена с 2023 года

Минпромторг России не исключает, что с 2023 года льготные автокредиты будут выдаваться на автомобили дороже установленных сейчас условиями программы 1,5 млн рублей, сообщил глава министерства Денис Мантуров. При этом он не исключил, что в 2023 году программа льготного автокредитования будет вновь расширена новыми категориями граждан, однако это будет зависеть от ситуации на российском авторынке.

Ранее Минпромторг предложил с 2022 года выдавать льготные автокредиты и работникам учреждений госсистемы образования, а также включить в программу электромобили (скидка 25%), пишет агентство «Прайм».

Напомним, в настоящее время купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком, граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in, а также те, кто приобретает машину впервые. Условия программы позволяют этим категориям граждан получить скидку в 10% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей.

Как сообщал ранее Д.Мантуров, выдача льготных автокредитов не будет возобновлена минимум до конца этого года. Решение о сроках запуска программы в 2022 году в Минпромтроге будут принимать в конце нынешнего года, исходя из ситуации на рынке. В целом на поддержку спроса на автомобили в 2022 году предусмотрено около 10 млрд рублей, которые примерно в равной пропорции будут распределены между программами льготного автокредитования и льготного лизинга.

В этом году Минпромторг выделил на льготное автокредитование 9,5 млрд рублей, на лизинг – 3,8 млрд рублей, но средства закончились уже в феврале, и выдача льготных автокредитов прекратилась. В июне глава Минпромторга пояснял, что программа не возобновляется, поскольку рынок «и так перегрет» – продажи растут, некоторых моделей автомобилей не хватает.

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