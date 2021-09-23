Автолизинг в июле испытал незначительное падение

За июль 2021 года в России было куплено в лизинг 21 тыс. единиц автотранспорта, что на 1% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ».

Эксперты отмечают, что падение объемов лизинга произошло впервые за последние 6 месяцев – ранее такое наблюдалось лишь в январе (-18%). И на этот раз оно затронуло не все сегменты автотранспорта.

Так, в самом крупном из них, сегменте легковых автомобилей (доля – 56%), количество лизинговых сделок в июле сократилось на 5% до 11,8 тыс. штук. Среди автобусов объем лизинга снизился на 18% (до 0,4 тыс. шт.), а в сегменте LCV он упал сильнее всего (-41% до 2 тыс. шт.).

Рост объемов автолизинга был зафиксирован только среди грузовиков. По итогам июля нынешнего года в лизинг было куплено 6,8 тыс. грузовых машин, что на 39% выше результата годичной давности.

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Фото: MAN