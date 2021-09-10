Льготные автокредиты могут распространить на учителей

Минпромторг России рассматривает возможность расширения программы льготного автокредитования в 2022 году, включив в нее учителей, сообщил глава министерства Денис Мантуров. Напомним, в настоящее время купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком, граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in, а также те, кто приобретает машину впервые, пишет агентство «Прайм». Условия программы позволяют этим категориям граждан получить скидку в 10% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей.

При этом, по словам министра, выдача льготных автокредитов не будет возобновлена минимум до конца этого года. Решение о сроках запуска программы в 2022 году в Минпромтроге будут принимать в конце нынешнего года, исходя из ситуации на рынке. В целом на поддержку спроса на автомобили в 2022 году предусмотрено около 10 млрд рублей, которые примерно в равной пропорции будут распределены между программами льготного автокредитования и льготного лизинга.

В этом году Минпромторг выделил на льготное автокредитование 9,5 млрд рублей, на лизинг – 3,8 млрд рублей, но средства закончились уже в феврале, и выдача льготных автокредитов прекратилась. В июне глава Минпромторга пояснял, что программа не возобновляется, поскольку рынок «и так перегрет» – продажи растут, некоторых моделей автомобилей не хватает.

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