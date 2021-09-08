Автолизинг в 1 полугодии вырос в 1,5 раза

По итогам первых шести месяцев 2021 года в России было куплено в лизинг 124,1 тыс. единиц автотранспорта, что на 46% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ».

Эксперты отмечают, что в 1 полугодии рост лизинга коснулся абсолютно всех сегментов автотранспорта. Так, среди легковых автомобилей, на долю которых в 1 квартале пришлось 58% от общего объема, число лизинговых сделок увеличилось на 49% до 72 тыс. штук.

В сегменте легкой коммерческой техники (LCV) оно выросло на 22% до 16,4 тыс. экземпляров. А вот среди грузовиков, которым принадлежит 26% от всего объема, рост лизинга был наибольшим – на 54% до 32,3 тыс. штук. Чуть меньший показатель роста отмечен в сегменте автобусов – на 53% до 3,4 тыс. единиц.

Также стоит отметить, что по итогам июня нынешнего года в лизинг было куплено 22,4 тыс. единиц автотранспорта, что на 35% выше результата годичной давности. Более подробная информация об этом – здесь.

Фото: Газпромбанк Автолизинг