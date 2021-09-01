Банки предложили льготные кредиты на электромобили

Крупные банки начали выдавать кредиты на электромобили на особых условиях. Направление интересно кредитным организациям: кредит на электромобиль рассчитан на премиальных клиентов, что делает его почти безрисковым для банка даже при низкой ставке. Стимулирует банкиров и программа господдержки электротранспорта, пишет газета «Коммерсант». В то же время банки могут столкнуться с трудностями при реализации залоговых электромобилей, поскольку спрос на них пока небольшой.

Опрошенные банкиры и эксперты отмечают, что кредиты на электромобили прежде всего нацелены на перспективу. По оценке проектного лидера Frank RG Станислава Сухова, сейчас на сегмент приходится менее 0,5% рынка автокредитования. «Чтобы направление стало перспективным, необходимо не только создавать спецпредложения на кредиты, нужны и другие составляющие: интерес клиентов к электрокарам, увеличение объемов производства и дистрибуции и инфраструктура»,– подчеркивает руководитель управления автокредитования «Тинькофф» Кирилл Григорьев.

Напомним, ранее правительство РФ утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года. Важнейшее направление работы – поддержка производства электромобилей и стимулирование спроса на них. Такие транспортные средства, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам. Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты (СПИК). Также подчеркивается необходимость совершенствования регуляторной среды. В частности, планируется разработать порядок проектирования парковочных пространств для электротранспорта, актуализировать ряд технических регламентов и документов в сфере стандартизации. Необходимое условие для более активного использования электротранспорта – создание разветвленной сети зарядных устройств. Для этого уже осенью правительство определит перечень территорий, на которых начнется формирование такой инфраструктуры. Также будут приняты правила предоставления субсидий на открытие станций.

Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых «быстрых» с мощностью 150 кВт не менее 28 тысяч. Всего же, как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

Общий бюджет концепции оценивается в 591 млрд рублей до 2030 года, из которых внебюджетные средства составят порядка 499 млрд рублнй. Дополнительные налоговые поступления в бюджет составят более 460 млрд рублей.

Показательно, что на протяжении последних нескольких лет рынок электромобилей в России – как первичный, так и вторичный – показывает рост. Так, в 2020 году в целом россияне купили 5274 подержанных и 687 новых электрокаров, что на 60% и 95% соответственно превышает показатели годичной давности. А в январе – мае 2021-го жители нашей страны приобрели 2655 подержанных и 650 новых автомобилей на электротяге. Это на 81% и в 7 раз больше, чем за пять месяцев прошлого года, гласят данные агентства «АВТОСТАТ».

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