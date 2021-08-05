В 1 полугодии россияне потратили на новые автомобили 1,5 трлн рублей | АВТОСТАТ

В 1 полугодии россияне потратили на новые автомобили 1,5 трлн рублей

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В 1 полугодии россияне потратили на новые автомобили 1,5 трлн рублей

Финансовая емкость авторынка РФ: регионы, марки, цены
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За 6 месяцев нынешнего года на покупку новых легковых автомобилей в России было потрачено 1 трлн 531 млрд рублей, подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ». И это на 54% больше, чем в 1 полугодии 2020-го.

Эксперты отмечают, что емкость российского рынка выросла как за счет увеличения продаж автомобилей (+36%), так и благодаря росту средневзвешенной цены, показатель которого по итогам января – июня составил 12,5%.

Около 70% потраченных денег пришлось на автомобили массового сегмента – 1 трлн 064 млрд рублей. При этом данный показатель за год вырос на 49%. Оставшиеся чуть более 30% – это емкость рынка премиальных машин, которая увеличилась существеннее (+64% до 467 млрд рублей).

Какие автомобили могут появиться на российском рынке во 2 полугодии – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: ВАГНЕР

Источник: АВТОСТАТ

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