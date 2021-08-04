В 1 полугодии средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 12,5%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 6 месяцев 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 886 тыс. рублей. Это на 12,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Эксперты агентства также выяснили, что средневзвешенная цена иномарки в 1 полугодии достигла 2 млн 246 тыс. рублей, увеличившись на 14,4%, а отечественного автомобиля – 782 тыс. рублей (+11,6%).

Отметим, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

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Фото: АВТОСТАТ