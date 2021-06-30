Автолизинг в мае показал двукратный рост

За май нынешнего года в России было куплено в лизинг 22 тыс. единиц автотранспорта, что в 2,1 раза больше, чем за тот же месяц 2020 года. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ».

Эксперты отмечают, что сохраняющийся двукратный рост автолизинга в стране происходит на фоне низкой базы прошлого периода. Напомним, что год назад действовали ограничения, введенные на работу авторитейлеров из-за развития пандемии коронавируса.

Положительная динамика затронула все сегмента автолизинга. Так, среди легковых автомобилей, на долю которых в мае пришлось 57%, количество лизинговых сделок увеличилось в 2,5 раза до 12,6 тыс. единиц. У грузовиков объем лизинга вырос в 1,6 раза (до 5,1 тыс. шт.), у LCV – в 1,9 раза (до 3,8 тыс. шт.). А в сегменте автобусов рост оказался наименьшим (в 1,2 раза до 0,5 тыс. шт.).

Как будет дальше складываться ситуация в сфере автолизинга? Об этом и многом другом рассказали эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который провело агентство «АВТОСТАТ». Видеозапись прошедшего мероприятия можно получить по ссылке.

Фото: АВИЛОН