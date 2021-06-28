Сколько автомобилей купили в кредит жители РФ в мае?

Количество купленных россиянами в кредит автомобилей (новых и подержанных) по итогам мая 2021 года составило 86,5 тыс. единиц. Как отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель вдвое выше того, что был год назад (в мае 2020-го), но на 19% меньше, чем в апреле нынешнего года.

Аналогичная тенденция наблюдается и на авторынке. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка* новых легковых автомобилей в мае составил 126 тыс. единиц. Это тоже в 2 раза выше результата годичной давности, но на 26% меньше апрельского показателя.

По мнению исполнительного директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, причиной взрывного роста и автокредитования, и авторынка в мае служит эффект низкой базы. «А вот падение продаж в сравнении с показателями апреля традиционно происходит на фоне снижения покупательской активности, что связано с большим количеством праздничных дней и начавшимся сезоном отпусков, которые приходятся на последний месяц весны», - отметил эксперт.

О том, что происходило на авторынке и в автокредитовании в различных субъектах РФ в последний месяц весны, можно узнать здесь.

* Данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.

Фото: АВТОСТАТ