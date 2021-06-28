НБКИ и АВТОСТАТ: в мае выдача автокредитов упала почти на 20%

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2021 года было выдано 86,5 тыс. автокредитов, что на 19,1% меньше по сравнению с рекордным предыдущим месяцем (в апреле 2021 года – 107 тыс. шт.) (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ В 2020-2021 ГОДАХ, тыс. шт.

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в мае 2021 года количество выданных автокредитов выросло на 101,5% (в апреле 2020 года – 42,9 тыс. шт.). Столь существенный рост выдачи автокредитов связан исключительно с последствиями «карантинных» мероприятий весны прошлого года, когда выдача кредитов на покупку автомобилей упала наиболее сильно.

В свою очередь, объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2021 года сократился на 25,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 126 тыс. единиц (в апреле 2021 года – 169,7 тыс. шт.). Если же сравнивать майский показатель с результатом годичной давности, то рынок увеличился на 104,3% (в мае 2020 года – 61,7 тыс. шт.).

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в мае 2021 года составил 682 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов) (Таблица 1).

Таблица 1. СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА (ПКР) ПО РАЗМЕРУ АВТОКРЕДИТА, баллы

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в апреле 2021 года было выдано в Москве (7,6 тыс. шт.), Московской области (5,6 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (5,1 тыс. шт.), Краснодарском крае (3,9 тыс. шт.) и Татарстане (3,6 тыс. шт.).

Сокращение выдачи автокредитов в мае 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику снижения количества выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Самарская (-36,2%) и Свердловская (-31,6%) области, Татарстан (-29,2%), а также Пермский край (-28,4%) и Саратовская область (-27,5%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов в мае по сравнению с апрелем сократилась на 15,6% и 19,7% соответственно (Таблица 2).

«Рекордное количество выданных автокредитов в апреле сменилось почти двадцатипроцентным падением в мае, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Общему снижению спроса на автокредиты в немалой степени способствовало отсутствие продаж по госпрограммам льготного автокредитования. При этом интерес к покупке автомобиля в кредит со стороны граждан с высокими значениями персонального кредитного рейтинга (ПКР) по-прежнему сохраняется».

«И авторынок, и автокредитование в мае синхронно показали рост. При этом в сравнении с маем 2020-го взрывной рост во многом объясняется эффектом низкой базы. Напомним, что год назад еще действовали ограничения на работу автодилеров, введенные вследствие развития пандемии коронавируса, - говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – А вот майское падение продаж в сравнении с показателями апреля традиционно происходит на фоне снижения покупательской активности, что связано с большим количеством праздничных дней и начавшимся сезоном отпусков, которые приходятся на последний месяц весны».

Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 3.

Таблица 2. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ В РЕГИОНАХ РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) В МАЕ ПО СРАВНЕНИЮ С АПРЕЛЕМ

Таблица 3. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам рынка) В МАЕ ПО СРАВНЕНИЮ С АПРЕЛЕМ