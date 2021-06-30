Более трети автомобилей KIA в мае проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в мае свыше 34% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года 2021 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 27 тыс. клиентов, сообщает пресс-служба KIA. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 43% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры KIA реализовали 18818 автомобилей – в 2,4 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года в России было продано 89543 автомобиля KIA, что на 39% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,5% против 13,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Найти автомобили этой и других марок можно в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: KIA