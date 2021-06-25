Центробанк обновил методику выплат по ОСАГО

Банк России обновил методику определения расходов на ремонт поврежденного транспортного средства по договору ОСАГО, которая вводит новый порядок формирования и утверждения справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часов работ, включая их публичное обсуждение. Документ вступит в силу 20 сентября (через 90 дней после официального опубликования) и заменит методику, действующую с 2014 года, сообщает пресс-служба Центробанка.

Цены на запчасти - из интернет-магазинов

Как отмечает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, новая методика позволит сделать механизм определения стоимости ремонта по ОСАГО более прозрачным для автовладельцев и будет способствовать снижению количества судебных споров по обязательной «автогражданке». По его словам, опубликованная Банком России обновленная «Единая методика определения расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства» во многом переводит на нормативные рельсы те практики, которые были проработаны РСА уже давно и применение которых, как ожидается, повысит качество страховых услуг. Так, при формировании справочника средней стоимости запасных частей, используемого при расчете стоимости ремонта поврежденного автомобиля, РСА предложил использовать цены из интернет-магазинов для формирования региональных коэффициентов – это повысит качество данного справочника и актуальность внесенных в него цен на запасные части.

Согласно обновленной методике, справочники будут актуализироваться раз в три месяца вместо одного раза в полгода. Также уточняется порядок выбора марок транспортных средств, для которых производится расчет цен в справочниках: он будет осуществляться исходя из числа полисов ОСАГО по соответствующим транспортным средствам. Учет представленности марок ТС в регионах будет производиться исходя из числа полисов ОСАГО для данных машин в соответствующем регионе.

85 вместо 13

Ранее предусматривалось формирование справочников по 13 экономическим регионам, при этом РСА, в строгом соответствии с Единой методикой, проводил исследование цен на запчасти в магазинах во всех 85 субъектах Российской Федерации. Теперь средние стоимости запасных частей и нормочаса ремонтных работ будут формироваться в каждом субъекте Российской Федерации.

Также методика регламентирует проведение общественного обсуждения каждой новой версии справочников, в ходе которого на сайте РСА будут опубликованы вновь сформированные средние стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ, а РСА должен будет собрать и обработать замечания и предложения по ним, после чего внести корректировку или сообщить о причине отклонения замечания.

Цифровые фото - вместо "копий с копий"

Кроме того, методика уточняет порядок расчета стоимости годных остатков в случае полной гибели автомобиля, вводит обязательность инструментальной диагностики по дорогостоящим узлам (агрегатам), уточняет порядок использования расчетных систем окраски автомобилей, вводит необходимость идентификации транспортного средства, предоставленного на осмотр. Очень важно, что фотографии поврежденного автомобиля, выполненные при его осмотре, теперь должны быть представлены и в цифровом виде, поэтому больше не будет споров из-за плохо различимых «копий с копии», которые сегодня иногда приходится использовать при рассмотрении жалоб и претензий.

Для справки, расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства в рамках ОСАГО по справочникам средней стоимости производится с 1 декабря 2014 года. Справочники включают в себя информацию о средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ и подготовлены в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Банком России. Применение Единой методики является обязательным для страховщиков или их представителей, экспертов-техников, экспертных организаций при проведении независимой технической экспертизы транспортных средств и судебных экспертов при проведении судебной экспертизы транспортных средств.

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