Страхование автомобилей с пробегом - новый драйвер в развитии автобизнеса

Автомобили с пробегом все больше привлекают внимание автодилеров. Рынок в этом сегменте автобизнеса становится все более цивилизованным и разнообразным: сегодня здесь используется широкая гамма программ и инструментов, удобных, выгодных, привлекательных к применению.

Не удивительно, во-первых, вторичный рынок в разы больше первичного (в некоторых регионах соотношение рынка новых автомобилей к «неновым» составляет уже 1 к 20. Во-вторых, цены на нем тоже растут - вслед за рынком новых автомобилей, и средняя цена в России на машину с пробегом в мае 2021 года составила уже 742 тыс. рублей. Соответственно сюда начали активнее проникать тренды и инструментарии, наработанные рынком первичным: никто и ничто не мешает адаптировать их к другим условиям.

На каком-то этапе рынок автомобилей с пробегом был замечен коммерческими банками - и на вторичный авторынок пришли кредитные программы. Сегодня свой «кусочек пирога» от автомобилей с пробегом начинают получать и страховые компании, которые первыми заметили, как можно вклиниться в существующий порядок вещей. Да, это направление бизнеса пока еще развито слабо, но его пионеры видят огромный потенциал в недалеком будущем.

Почему рынок страхования автомобилей с пробегом пока развивается медленно? Что ему мешает? Как ускорить процесс? Об этом в рамках «Used Cars Forum-2021» 21 июля расскажет Денис Морозов, директор департамента продаж СПАО «Ингосстрах». У него уже есть первые цифры и аргументы, говорящие о том, как может развиться страхование подержанных автомобилей дальше, и есть свое видение, как можно выиграть всем участникам рынка, расширяя действие имеющихся финансовых схем и продуктов.

«Автомобиль с пробегом. Страхование со всех сторон для всех сторон» - так звучит тема его выступления. Обсудим?

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Фото: АВТОСТАТ