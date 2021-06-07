Льготные автокредиты вернутся не раньше августа | АВТОСТАТ

Льготные автокредиты вернутся не раньше августа

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Льготные автокредиты вернутся не раньше августа

Мониторинг цен на новые автомобили
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Программа льготного автокредитования будет возобновлена не раньше августа. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пояснив, что сейчас российский авторынок «и так перегрет». Министр добавил, что правительство пока не приняло решения по индексации размера утильсбора для автомобилей, пишет агентство «ТАСС».

Как сообщалось ранее, Минпромторг РФ планирует выделить дополнительные 5 млрд рублей на программу льготного автокредитования, которая была приостановлена в середине февраля из-за исчерпания выделенного в начале года бюджета в 8,9 млрд рублей. При этом льготные автокредиты должны стать доступны для новых категорий граждан, которые смогут приобрести автомобили российского производства со скидкой от государства.

Напомним, ранее льготные условия кредитования действовали для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, для граждан, впервые приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа ее размер составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства, либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей, первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины. В программах льготного автокредитования участвуют все модели LADA и УАЗ, а также модели KIA Rio; Hyundai Creta и Solaris, Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автокредитованиегосподдержкальготные автокредитыf&iфинансы

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Комментарии 4
Сергей Зинченко

Александр, добрый день! Подскажите, вы цитату приводите из офф. источника? Где это было озвучено Денисом Мантуровым? Ждём с женой программу для покупки авто, так как 30.05 на сайте Минпромторга были опубликованы результаты Конкурса по выбору банков, а тут такое... Спасибо!

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Азат Тимерханов
7 июня 2021, 14:08

Здравствуйте! Спасибо за вопрос! Отвечу за Александра. Цитата Мантурова тут: https://tass.ru/ekonomika/11549489

Сергей Зинченко

Азат, спасибо! "Рынок перегрет". По моему у Мантурова и автодиллеров головы перегреты, банки ту да же. Мало того, что этой субсидией похоже невозможно воспользоваться (только по телевизору в прайм-тайм бла-бла), так ещё на авто В класса, цены растут каждый месяц. Киа Рио с нового года подорожал 7 раз! В июне 2021 салоны КИА в Новосибирске отменили скидку 30 000 руб. при кредитовании, навязывают доп. оборудование на 200 000 руб... Банки подняли ставки по автокредитам, каско туда же. У меня совсем другое место перегревается от этого всего...

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Азат Тимерханов
7 июня 2021, 15:49

Сергей, к сожалению, дилеры пользуются создавшейся ситуацией... К тому же цены растут и дефицит машин еще сохраняется. В качестве альтернативы можно рассмотреть автомобили с пробегом - от самих же производителей.

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