Льготные автокредиты вернутся не раньше августа

Программа льготного автокредитования будет возобновлена не раньше августа. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пояснив, что сейчас российский авторынок «и так перегрет». Министр добавил, что правительство пока не приняло решения по индексации размера утильсбора для автомобилей, пишет агентство «ТАСС».

Как сообщалось ранее, Минпромторг РФ планирует выделить дополнительные 5 млрд рублей на программу льготного автокредитования, которая была приостановлена в середине февраля из-за исчерпания выделенного в начале года бюджета в 8,9 млрд рублей. При этом льготные автокредиты должны стать доступны для новых категорий граждан, которые смогут приобрести автомобили российского производства со скидкой от государства.

Напомним, ранее льготные условия кредитования действовали для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, для граждан, впервые приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа ее размер составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства, либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей, первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины. В программах льготного автокредитования участвуют все модели LADA и УАЗ, а также модели KIA Rio; Hyundai Creta и Solaris, Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».