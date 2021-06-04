Лизинг автотранспорта в апреле вырос в 2,6 раза

По итогам апреля 2021 года в России было куплено в лизинг 25,7 тыс. единиц автотранспорта, что в 2,6 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ».

Напомним, что в апреле 2020-го автолизинг в стране – на фоне пандемии коронавируса – продемонстрировал наименьший ежемесячный результат (10 тыс. шт.) за весь прошлый год. Этим и объясняется столь высокий нынешний рост, который затронул все сегменты лизинга.

Так, в сегменте легковых автомобилей, на долю которого в апреле пришлось 57%, количество лизинговых сделок увеличилось в 2,9 раза до 14,7 тыс. единиц. Среди грузовиков объем лизинга вырос в 2,3 раза (до 7 тыс. шт.). В сегменте LCV рост оказался наименьшим – «лишь» в 1,9 раза (до 3,3 тыс. шт.), а по автобусам – наибольшим (в 6,1 раза до 0,7 тыс. шт.).

Также стоит отметить, что 85% всех автотранспортных средств, купленных в лизинг в апреле, было оформлено на юридических лиц. Это соответствует 21,8 тыс. единиц – в 2,4 раза выше показателя годичной давности. Оставшиеся 3,9 тыс. машин (доля – 15%) пришлось на физические лица, по которым зафиксирован еще больший рост (в 3,9 раза).

Как будет дальше складываться ситуация в сфере автолизинга? Об этом и многом другом рассказали эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который провело агентство «АВТОСТАТ». Видеозапись прошедшего мероприятия можно получить по ссылке.

Фото: АВТОВАЗ