Жители Урала и Юга России потратили на покупку автомобилей одинаковые суммы

С января по март нынешнего года на покупку новых легковых автомобилей жители Южного и Уральского федеральных округов потратили практически одинаково – свыше 50 млрд рублей. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки маркетингового отчета «Финансовая емкость авторынка РФ: регионы, марки, цены».

Таким образом, на долю каждого из этих округов пришлось порядка 9% от всей емкости российского рынка по итогам 1 квартала. В то же время самым финансово-емким федеральным округом ожидаемо оказался Центральный – с долей в 39%. Следом за ним идет Приволжский ФО, доля которого равна 19%. В тройку округов-лидеров по этому показателю попал и Северо-Западный ФО (13%).

А вот на долю трех оставшихся федеральных округов – Сибирского, Северо-Кавказского и Дальневосточного – суммарно приходится более 10% общей емкости рынка.

Как дальше будет складываться ситуация с финансовыми инструментами рынка? Об этом и многом другом рассказали эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021», который агентство «АВТОСТАТ» провело 21 апреля. Видеозапись прошедшего мероприятия можно получить по ссылке.

Фото: АВТОСТАТ