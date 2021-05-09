В 1 квартале россияне потратили на новые автомобили 680 млрд рублей

С января по март нынешнего года на покупку новых легковых автомобилей в России было потрачено 680,3 млрд рублей, подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ». И это на 8% больше, чем в 1 квартале 2020-го.

Эксперты отмечают, что емкость российского рынка выросла на фоне падения продаж автомобилей (-3%) и за счет увеличения средневзвешенной цены, показатель которого по итогам трех месяцев составил 12%.

Порядка 70% потраченных денег пришлось на автомобили массового сегмента – 467,7 млрд рублей. При этом данный показатель за год вырос лишь на 5%. Оставшиеся свыше 30% – это емкость рынка премиальных машин, которая увеличилась существеннее (+21% до 212,6 млрд рублей).

Как дальше будет складываться ситуация с финансовыми инструментами рынка? Об этом и многом другом рассказали эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021», который агентство «АВТОСТАТ» провело 21 апреля. Видеозапись прошедшего мероприятия можно получить по ссылке.

Фото: АБС-Авто Сочи