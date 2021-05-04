В 1 квартале средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 12%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – марте 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 872,2 тыс. рублей. Это на 11,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Эксперты агентства также выяснили, что средневзвешенная цена иномарки по итогам 1 квартала достигла 2 млн 208,5 тыс. рублей (+13,6%), а отечественного автомобиля – 760,4 тыс. рублей (+9,1%).

Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Что дальше будет происходить с ценами на автомобили и другими финансовыми показателями? Об этом и многом другом рассказали эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» провело 21 апреля. Видеозапись прошедшего мероприятия можно получить по ссылке.

Фото: АВТОСТАТ