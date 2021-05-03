Автолизинг в 1 квартале вырос на 13%

По итогам первых трех месяцев 2021 года в России было куплено в лизинг почти 54 тыс. единиц автотранспорта, что на 13% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ».

Эксперты отмечают, что рост лизинга коснулся не всех сегментов автотранспорта. Так, среди легковых автомобилей, на долю которых в 1 квартале пришлось 59% от общего объема, количество лизинговых сделок увеличилось на 9% до 31,8 тыс. штук. В сегменте легкой коммерческой техники (LCV) оно выросло на 8% до 7 тыс. экземпляров. А вот среди грузовиков, которым принадлежит четверть всего объема, рост лизинга был наибольшим – на 32% до 13,8 тыс. штук. Падение лизинга наблюдается только в сегменте автобусов – на 13% до 1,3 тыс. единиц.

Более 85% автолизинга в 1 квартале пришлось на юридические лица. Это эквивалентно 46,2 тыс. единиц – на 9% больше, чем в январе – марте 2020-го. Оставшиеся 7,8 тыс. транспортных средств (порядка 15%) было оформлено на физических лиц, по которым отмечен довольно существенный рост сделок (+49%).

Также стоит отметить, что по итогам марта нынешнего года в лизинг было куплено 26,4 тыс. единиц автотранспорта, что на 25% выше результата годичной давности.

Как будет дальше складываться ситуация в сфере автолизинга? Об этом и многом другом рассказали эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» провело 21 апреля. Видеозапись прошедшего мероприятия можно получить по ссылке.

Фото: ВТБ Лизинг