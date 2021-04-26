В 1 квартале россияне купили в кредит почти 230 тысяч автомобилей

Количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) по итогам 1 квартала 2021 года составило 229,4 тыс. единиц. Как отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель на 3% выше того, который был в январе – марте 2020-го.

В свою очередь, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщают о падении рынка* новых легковых автомобилей на 8% в 1 квартале нынешнего года. При этом, по мнению исполнительного директора агентства Сергея Удалова, увеличение выдачи автокредитов продолжает оказывать существенную поддержку российскому авторынку и в начале 2021 года.

«Если бы не автокредитование, снижение продаж было бы еще более ощутимым. Кроме того, оно объясняется и продолжающимся дефицитом автомобилей ряда марок и моделей у дилеров. При этом и рост выдачи автокредитов, и относительно небольшое сокращение объема покупок новых автомобилей, в первую очередь, были связаны с реализацией госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»)», - отметил эксперт.

О том, что происходило на авторынке и в автокредитовании в различных субъектах РФ за первые три месяца, можно узнать здесь.

* Данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.

Фото: АВТОСТАТ