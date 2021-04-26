НБКИ и АВТОСТАТ: в 1 квартале 2021 года количество выданных автокредитов выросло на 3%

26 апреля 2021 года

По информации 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 1 квартала 2021 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 229,4 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 2,7% (в 1 кв. 2020 года – 223,4 тыс. шт.). В то же время, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в 1 квартале 2021 года сократился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 346,5 тыс. единиц (в 1 квартале 2020 года – 375,6 тыс. шт.) (Таблица 1).

Таблица 1. ДИНАМИКА РЫНКА НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ В 2020-2021 ГОДЫ

Также стоит отметить, что среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам в марте нынешнего года составило 681 балл (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов) (Таблица 2).

Таблица 2. ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА (ПКР) ПО РАЗМЕРУ АВТОКРЕДИТА, баллы

В 1 квартале 2021 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (19,8 тыс. шт.), Московской области (14,9 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (14,5 тыс. шт.), а также в Татарстане (10,4 тыс. шт.) и Краснодарском крае (9,5 тыс. шт.).

При этом самый серьезный рост выдачи автокредитов в 1 квартале 2021 года (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года был зафиксирован в Иркутской (+24,3%), Калужской (+20,4%), Новосибирской (+19%) и Нижегородской (+13,6%) областях, а также Красноярском крае (+11,3%). В то же время в ряде регионов выдача, напротив, сократилась, в том числе, в Кемеровской (-36,9%) и Самарской (-12%) областях, Башкортостане (-9,1%) и Татарстане (-6,6%), а также в Оренбургской области (-5,1%) (Таблица 3).

«Первые три месяца текущего года были отмечены некоторым ростом выдачи автокредитов, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Достаточно высоким остается и уровень одобрения заявок граждан на автокредиты. Основными причинами, объясняющими данные тенденции, стали госпрограммы льготного автокредитования, которые заработали с начала текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили. Стоит отметить, что росту выдачи также способствовал сохраняющийся интерес к покупке автомобиля в кредит со стороны граждан с высокими значениями Персонального кредитного рейтинга (ПКР)».

«Увеличение выдачи автокредитов продолжает оказывать существенную поддержку российскому авторынку и в начале 2021 года, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Стоит отметить, что, если бы не автокредитование, снижение продаж было бы еще более ощутимым. Кроме того, оно объясняется и продолжающимся дефицитом автомобилей ряда марок и моделей у дилеров. При этом и рост выдачи автокредитов, и относительно небольшое сокращение объема покупок новых автомобилей, в первую очередь, были связаны с реализацией госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»)».

Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 4.

Таблица 3. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ (на новые автомобили и автомобили с пробегом) В РЕГИОНАХ РФ В 1 КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА В СРАВНЕНИИ С 1 КВАРТАЛОМ 2020 ГОДА (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования)

Таблица 4. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам рынка) В 1 КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2020 ГОДА