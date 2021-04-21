FinAuto-2021: рынок автолизинга находится на подъеме

Тема лизинга является одной из ключевых и обсуждаемых сегодня в автомобильном бизнесе. Этой сфере была посвящена одна из сессий форума автомобильного бизнеса «FinAuto-2021», который организовало агентство «АВТОСТАТ».

По словам директора по продажам компании «Газпромбанк Автолизинг» Рустама Назарова, в 2020 году, рост лизинговых сделок вырос на 8%. По его прогнозам, в этом году продажи могут вырасти сразу на 18%. При этом проникновение лизинга в авторынок в сегменте легковых автомобилей в прошлом году составило 10%. Однако грузовую технику берут в лизинг чаще, чем легковой транспорт. Проникновение лизинга в авторынок в сегменте спецтехники составило 64%.

Основными причинами проявленного интереса к лизингу эксперт считает отложенный спрос после отмены ограничений, ожидание роста цен, субсидии и развитие лизинга спецтехники.

Слова Рустама Назарова подтвердил управляющий партнер FleetCare и генеральный директор ООО «Комплексные Решения» Кирилл Никитин: «По нашей оценке, а также оценке независимых экспертных агентств, в 1 полугодии 2020 года мы наблюдали достаточно низкую активность по понятным причинам. При этом 2 квартал был полностью «заморожен» – никто не мог совершать покупки, а лизинговые компании не работали. Тем не менее, формировался накопленный спрос за счет логистических компаний и компаний по доставке. Кроме того, формировался спрос в сегмента фармацевтических компаний».

В заключение сессии эксперты отметили, что спрос на автолизинг будет расти и дальше.