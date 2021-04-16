FinAuto-2021: как меняется рынок автолизинга?

2020 год повлиял на многие процессы в России: помог избавиться от ненужного (укоротил цепочки от продукта до клиента), ускорил внедрение давно назревшего (появились новые инструменты, технологии, бизнес-модели), заставил по-иному взглянуть на привычные нам вещи.

И хотя рынок лизинга в силу своих более растянутых по времени механизмов был меньше подвержен влиянию пандемии, чем продажи транспортных средств, однако и здесь произошли и продолжают происходить некие глобальные перемены. Какие? Об этом поговорим 21 апреля на форуме автомобильного бизнеса «FinAuto-2021». Ура, это будет проходить в оффлайне - и значит, у участников будет масса возможностей не только услышать о новых трендах финансового рынка и новых рецептах успешного ведения бизнеса, но и задать вопросы спикерам и аналитикам лично, пообщаться с ними в кулуарах, прояснить сложные моменты, завязать новые контакты.

В рамках «FinAuto-2021» организатор - аналитическое агентство «АВТОСТАТ» - конкретно для представителей, связанных с лизингом, подготовил особенно интересную и «вкусную» сессию. «Доля операционного лизинга пока еще мала. Тем не менее, она растет вместе с увеличением числа игроков... При этом тренд цифровизации пока не сильно коснулся этого сегмента. Необходимо оптимизировать процессы между участниками - автопроизводителями, дилерами и операторами услуг, чтобы сохранить маржинальность рынка», - так считает Кирилл Никитин (FleetCare). На форуме он будет говорить о тенденциях развития в секторе корпоративных парков, об изменении продукта и новых потребностях лизингового рынка.

Операционный лизинг меняется. В тренде - продукты персональной мобильности. Сергей Зыков (ООО «Пятое Колесо Менеджмент») расскажет о том, как COVID-19 изменил отношение потребителей к транспорту, теперь мобильность все в большем объеме захватывает бизнес-модели. Именно сейчас, используя этот интерес к мобильности, для традиционных игроков лизинга создаются новые возможности, как в работе с физическими лицами, так и с корпоративными клиентами.

Напомним, что в 2020 году почти 88% всего объема автолизинга выпало на юридические лица. Однако «физикам», похоже, пришлись по душе простые и понятные правила подписки на автомобили, и здесь перед лизинговыми компаниями открывается целый ряд новых возможностей. «Автомобиль по подписке - это просто!» - тема доклада Александра Лемзакова (Wize/platform). Где сейчас точки роста, как изменились потребности рынка, какие финансовые инструменты в новой реальности будут более эффективны - об этом и о многом другом поговорим и поспорим на Круглом столе в рамках форума. Онлайн-форумы - хорошо, но оффлайн - дает более горячие дискуссии.

Место встречи - Москва, Марриотт Гранд Отель.

Посмотреть программу форума и зарегистрироваться для участия можно здесь.