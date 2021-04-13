Средняя премия по ОСАГО в 1 квартале вновь не изменилась

Средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц в первом квартале 2021 года в целом по России составила 5474 рубля, что практически совпадает со средней премией за аналогичный период прошлого года. Размер средней премии остается практически неизменным второй год подряд, несмотря на резкий рост стоимости запчастей, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Как отмечается, в ряде регионов, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге средняя премия по ОСАГО для водителей-физлиц снизилась – в Москве она составила 7855 рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее, в Санкт-Петербурге – 7359 рублей (снижение на 1,1%).

Напомним, РСА с 15 марта 2021 года ввел в действие новые актуализированные справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ, по которым определяется размер страховой выплаты. Новая версия справочника сохранила наметившуюся в 2020 году тенденцию к росту выплат, который составляет в среднем 16% по сравнению с выплатами более стабильного в отношении колебаний курса валют и стоимости запчастей 2019 года.

«Мы видим, что если в течение всего 2020 года средняя цена ОСАГО падала главным образом в регионах, а в Москве и Санкт-Петербурге, как городах с более высоким средним доходом населения, оставалась неизменной, то теперь ситуация начала меняться. Две столицы тоже ощутили влияние реформы тарификации в ОСАГО и последовавшее в силу возросшей конкуренции между страховыми компаниями снижение средней премии по обязательной “автогражданке”», – комментирует президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Он напомнил, что рост стоимости запчастей по-прежнему давит на ценообразование в ОСАГО, однако отход от госрегулирования цен в сторону индивидуализации тарифов показывает положительные результаты и оказался выгоден автовладельцам даже в такой сложный для всего авторынка период.

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