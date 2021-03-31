FinAuto-2021: почему рост автолизинга среди физлиц сильнее, чем у юрлиц?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в феврале объем купленной в лизинг автомобильной техники составил 17,7 тыс. единиц, показав рост на 21% по отношению к показателю годичной давности.

Более 85% всего объема автолизинга в последний месяц зимы пришлось на юридические лица. Это эквивалентно 15,1 тыс. единиц – на 16% больше, чем в феврале 2020-го. Оставшиеся 2,6 тыс. транспортных средств (доля – около 15%) было оформлено в лизинг на физических лиц, по которым рост составил 57%.

Таким образом, рост автолизинга среди физлиц оказался значительно сильнее, чем у юрлиц. О том, почему так происходит, и как дальше будет развиваться ситуация на рынке автолизинга, в числе прочего можно узнать на форуме «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 апреля.

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