Автолизинг в феврале вырос на 21%

По итогам февраля 2021 года в России было куплено в лизинг 17,7 тыс. единиц автотранспорта, что на 21% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ».

Эксперты отмечают, что рост объемов лизинга коснулся всех сегментов автотранспорта. Так, в сегменте легковых автомобилей, на долю которого в феврале пришлось 58% от общего объема, количество лизинговых сделок увеличилось на 16% до 10,2 тыс. штук.

Среди грузовиков объем лизинга вырос сильнее всего – на 44% (до 4,9 тыс. шт.), а в сегменте LCV рост оказался наименьшим – лишь 1% (до 2,2 тыс. шт.). По автобусам число лизинговых сделок в феврале увеличилось на 37% (до 0,4 тыс. шт.).

Как дальше будет складываться ситуация в сфере автолизинга? Об этом и многом другом расскажут эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 апреля. Подробности и регистрация – по ссылке.

Фото: Hyundai