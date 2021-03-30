Автолизинг в феврале вырос на 21% | АВТОСТАТ

Автолизинг в феврале вырос на 21%

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Автолизинг в феврале вырос на 21%

База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2021 год
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По итогам февраля 2021 года в России было куплено в лизинг 17,7 тыс. единиц автотранспорта, что на 21% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ».

Эксперты отмечают, что рост объемов лизинга коснулся всех сегментов автотранспорта. Так, в сегменте легковых автомобилей, на долю которого в феврале пришлось 58% от общего объема, количество лизинговых сделок увеличилось на 16% до 10,2 тыс. штук.

Среди грузовиков объем лизинга вырос сильнее всего – на 44% (до 4,9 тыс. шт.), а в сегменте LCV рост оказался наименьшим – лишь 1% (до 2,2 тыс. шт.). По автобусам число лизинговых сделок в феврале увеличилось на 37% (до 0,4 тыс. шт.).

Как дальше будет складываться ситуация в сфере автолизинга? Об этом и многом другом расскажут эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 апреля. Подробности и регистрация – по ссылке.

Фото: Hyundai

FinAuto-2021 partners

Источник: АВТОСТАТ

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